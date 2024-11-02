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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Присвоение звания «ветеран труда» за стаж и награды: важные разъяснения Минтруда России

Порядок присвоения звания «ветеран труда» по сей день вызывает массу вопросов и споров. Поэтому нельзя не отметить недавние разъяснения Минтруда России на тему того, какой должна быть награда для «ветерана труда» и как стать им только по стажу (письмо от 3 сентября 2024 г.

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