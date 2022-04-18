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Звягин о Кошечкине: «Великий вратарь. Его преданность хоккею заслуживает лестных слов»

Сергей Звягин назвал голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина великим. – Насколько тяжело было проиграть «Металлургу» в седьмом матче серии? – В команде, естественно, очень сильно расстроились.

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