Саперы Балтийского флота обезвредили за день 8 тыс. снарядов времен войны

Более 8 тыс. снарядов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Калининградской области, обезврежены специалистами групп разминирования отдельного морского инженерного полка Балтийского флота 23 августа, сообщает пресс-служба флота на официальном интернет-портале Минобороны России.
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