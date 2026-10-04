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Нетаньяху приказал разобраться: кто и как угрожал безопасности израильских небес?

Вчерашний инцидент на борту рейса авиакомпании Flydubai потряс Израиль до основания. Но если на первый взгляд кажется, что это просто очередная авиакатастрофа, то на самом деле за этим кроется гораздо больше.

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