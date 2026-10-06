Главбух 11 лет выписывала себе миллионные премии — попалась только после увольнения

Главбух 11 лет выписывала себе миллионные премии — попалась только после увольненияЖенщина работала главным бухгалтером в одной из коммерческих фирм Новокузнецка и, судя по материалам дела, неплохо устроилась: с января 2018-го по июнь 2025 года она сама себе назначала надбавки и премии.
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