Фермеры залили жидким навозом вход в польский Минсельхоз

Евгений СокольскийПолитикаФермеры залили жидким навозом вход в польский МинсельхозПольские фермеры сегодня, 22 июня, высыпали перед входом в Министерство сельского хозяйства тюки сена и вылили жидкий навоз.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМарина Трянинаха... а что польша ожидала...европейским странам она, как производитель, не интересна, ин нужен рынок...вот они и делают из польши рынок для своей продукции ..Это ей не ЕС с СССР, который вкладывал свои деньги в развитие стран соц. лагеряКомментировать
Свежие комментарии