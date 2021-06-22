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Фермеры залили жидким навозом вход в польский Минсельхоз

Фермеры залили жидким навозом вход в польский Минсельхоз

Польские фермеры сегодня, 22 июня, высыпали перед входом в Министерство сельского хозяйства тюки сена и вылили жидкий навоз.

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Марина Трянина
ха... а что польша ожидала...европейским странам она, как производитель, не интересна, ин нужен рынок...вот они и делают из польши рынок для своей продукции ..Это ей не ЕС с СССР, который вкладывал свои деньги в развитие стран соц. лагеря

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