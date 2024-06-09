Балицкий: ракетные атаки ВСУ в сторону Крыма несут угрозу для ЗАЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил обеспокоенность в интервью РИА Новости на ПМЭФ относительно ракетных атак ВСУ в направлении Крыма и их возможных последствий для Запорожской атомной электростанции (АЭС).
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