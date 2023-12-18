Трамп сравнил себя с главой мафии Альфонсом Капоне

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сравнил себя с знаменитым главой мафии Альфонсом Капоне (Аль Капоне), отметив, что Капоне предъявляли обвинение лишь однажды, в то время как ему - четырежды.
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