Путин заявил о важности искусственного интеллекта в решении проблемы дефицита рабочих

7 ноября на юбилейном Международном дискуссионном клубе «Валдай» президент России Владимир Путин подчеркнул, что искусственный интеллект (ИИ) стал важнейшим инструментом, способным помочь в решении проблемы дефицита рабочих в стране.
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