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Москвичку перекосило после операции в новосибирской клинике: главное за сутки в Сибири

Москвичку перекосило после операции в новосибирской клинике: главное за сутки в Сибири

Жительница Москвы сделала операцию по удалению имплантатов из груди в новосибирской клинике, и ее всю перекосило, Алтай снова трясет, цены на сыр в столице Сибири взлетели до небес, а мигрантам запретили работать в некоторых сферах бизнеса Красноярского края, в Иркутской области поспел первый урожай томатов и перцев, а в Красноярском крае банда злоумышленников похищала девушек для занятия проституцией.

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