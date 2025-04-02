Москвичку перекосило после операции в новосибирской клинике: главное за сутки в Сибири

Жительница Москвы сделала операцию по удалению имплантатов из груди в новосибирской клинике, и ее всю перекосило, Алтай снова трясет, цены на сыр в столице Сибири взлетели до небес, а мигрантам запретили работать в некоторых сферах бизнеса Красноярского края, в Иркутской области поспел первый урожай томатов и перцев, а в Красноярском крае банда злоумышленников похищала девушек для занятия проституцией.