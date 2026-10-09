Xiaomi начала продажи стиральной машины Mijia Healthy Wash с тремя барабанами

Компания Xiaomi представила новую модель стиральной машины Mijia Healthy Wash Triple Drum 11kg, которая уже поступила в продажу в Китае по цене от 3499 юаней (около 520 долларов) с учётом государственной субсидии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Разработчики пере...
- Разведывательный ...
- Асафов: европейск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым