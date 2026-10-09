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Регионы России

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Xiaomi начала продажи стиральной машины Mijia Healthy Wash с тремя барабанами

Xiaomi начала продажи стиральной машины Mijia Healthy Wash с тремя барабанами

Компания Xiaomi представила новую модель стиральной машины Mijia Healthy Wash Triple Drum 11kg, которая уже поступила в продажу в Китае по цене от 3499 юаней (около 520 долларов) с учётом государственной субсидии.

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