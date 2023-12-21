Путин поручил провести осенний призыв в 2024 году с использованием реестра повесток

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 декабря, поручил Министерству обороны РФ осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.
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