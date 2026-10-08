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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Универсальный алгоритм: как составлять любой промпт, чтобы нейросеть поняла и точно выполнила задачу

Нейросети стремительно входят в нашу жизнь: они пишут тексты и код, рисуют картинки, обрабатывают фотографии,.

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