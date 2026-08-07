Слуцкий предложил закрепить неприкосновенность банковских вкладов граждан

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутаты фракции предложили закрепить гарантию сохранности денежных средств граждан в банках: ввести запрет на изъятие, заморозку или направление денег на государственные нужды без согласия владельца.
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