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Валентина Родионенко: «Куляк готовится выступить на Кубке России, который состоится в августе 2023-го»

Старший тренер сборной России рассказала, когда гимнаст Иван Куляк вернется к соревнованиям. В марте 2022 года на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с буквой Z, наклеенной на форму.

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