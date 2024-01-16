Ударными штампами: США и Израиль провоцируют Иран на войну

США и Израиль провоцируют Иран на прямую конфронтацию после серии атак на его союзников в регионе, чтобы вывести Тегеран из стратегического равновесия, это похоже на реализацию Западом сценария украинского кризиса, заявляют эксперты.
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