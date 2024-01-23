С температурой под 40 покупала любимому эклеры и убирала весь дом, пока он лежал на диване

Ольга Гусева

Сама же стала ломовой лошадью. И нафига? Он не заметил.. Пришла бы, упала на кровать, стала бы слабой и беспомощной. И сыграла ту же роль, что играл и он. Разве можно так не уважать себя то? Изначально не будьте матерью, будьте девушкой, которая ну никак не может обойтись без его помощи. Только нужно не требовать, а помощь просить. Нужно давать своему партнёру понимание того, что без него вам не обойтись, что вы в нём нуждаетесь. Это совершенно не трудно. Он должен выходить из зоны комфорта. Только тогда можно хоть немного получше узнать партнёра. Не стОит становиться никем.