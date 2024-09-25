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Морпехи РФ разгромили разведку ВСУ. Последние новости из Курской области

Морпехи РФ разгромили разведку ВСУ. Последние новости из Курской области

Работа минометного расчета спецназа «Ахмат» в Курской области. Вчера 1,6K прочитали Бойцы российской морской пехоты уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины в Курской области.

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