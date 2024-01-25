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Толпы мигрантов штурмуют МФЦ: азиатов в Челябинске будет в разы больше

Толпы мигрантов штурмуют МФЦ: азиатов в Челябинске будет в разы больше

На Южном Урале русские переселенцы из Казахстана возмущены засильем выходцев из Средней Азии, Челябинская область пережила землетрясение.

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Комментарии
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Aleksandr Sobolev
Для тупых - и российские власти и МВФ и Всемирный Банк - нам говорят что Челябинск скоро станет главным промышленным центром России! А рабочих рук не хватает! Вопрос - кто же должен все это делать? (((половину жизни прожил в Челябинске! Ни разу не было каких-либо проблем с приезжими! 😀 (((ну и 90% наркотиков в России контролируют россияне, а не мигранты и иностранцы!
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18 час.
Н
Наталья
Для &quot;не тупых&quot;: вопросы к власти всех уровней... у нас, что, водителей не хватает??? В ярославле за один год все водители такси стали  приезжие со средней азии... год назад были все русские... где они делись??? Не умерли же!!! - значит, предпочтение отдают мигрантам...да и &quot;соискатели&quot; уже не за каждую работу берутся, выбирают где получше и побольше платят, где работать надо поменьше (точно знаю, не надо кидать в меня тапки)...сразу тащат семью, детей, причем настойчиво...к жилью, которое им предоставляет работодатель, относятся как варвары, крадут технику хозяев и тд...так что,автор сего опуса, подумайте сами, что делать...
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6 час.

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