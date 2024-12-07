Президент США Джо Байден и его действующая администрация пытаются втянуть Румынию в украинский конфликт через отмену президентских выборов.
Джорджеску заявил о желании Байдена втянуть Румынию в украинский конфликт
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СК
Сергей Карабухин
Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира»....... ДА БУДЕТ ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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