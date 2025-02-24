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Главы министерств просвещения России и Абхазии подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве

Главы министерств просвещения России и Абхазии подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и Министр просвещения Республики Абхазия Инал Габлия подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве между двумя ведомствами, а также совместный план мероприятий двух министерств на 2025 год.

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