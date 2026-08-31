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Бизнес журнал. Урал

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Очереди на АЗС фиксируются в Свердловской и Челябинской областях – полпредство

В Свердловской и Челябинской областях образовались очереди на автозаправочных станциях.В Свердловской и Челябинской областях на фоне непростой ситуации образовались очереди на автозаправочных станциях.

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