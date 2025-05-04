Архивные документы ФСБ рассказали о связях униатской церкви с бандами ОУН

Федеральная служба безопасности (ФСБ)России обнародовала документ от 6 июля 1950 года, раскрывающий связи греко-католической (униатской) церкви с подпольем Организацией украинских националистов (ОУН — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) в западных областях Украины.