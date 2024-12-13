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Иранской певице грозит тюрьма за онлайн-концерт

Иранской певице грозит тюрьма за онлайн-концерт

Против певицы из Ирана возбудили уголовное дело за онлайн-концерт без хиджаба Против иранской певицы Парасту Ахмади и ее производственной группы возбудили уголовное дело за исполнение музыки в прямом эфире без хиджаба.

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