Иранской певице грозит тюрьма за онлайн-концерт

Против певицы из Ирана возбудили уголовное дело за онлайн-концерт без хиджаба Против иранской певицы Парасту Ахмади и ее производственной группы возбудили уголовное дело за исполнение музыки в прямом эфире без хиджаба.
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