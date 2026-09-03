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РСА: в июле средняя выплата по ОСАГО составила 137 143 рубля

РСА: в июле средняя выплата по ОСАГО составила 137 143 рубля

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя выплата по договорам ОСАГО увеличилась с 113 344 рублей в январе-июле 2025 года до 124 602 рублей в аналогичном периоде 2026 года.

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