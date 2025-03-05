Эксперт: невозможность выращивать сельхозкультуры из-за смены климата не будет массовой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 марта. /ТАСС/. Невозможность выращивать некоторые сельхозкультуры на фоне изменений климата не будет носить массовое распространение, однако в некоторых регионах перераспределение осадков и изменение перепадов температур окажут сильное влияние на сельское хозяйство.