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Эксперт: невозможность выращивать сельхозкультуры из-за смены климата не будет массовой

Эксперт: невозможность выращивать сельхозкультуры из-за смены климата не будет массовой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 марта. /ТАСС/. Невозможность выращивать некоторые сельхозкультуры на фоне изменений климата не будет носить массовое распространение, однако в некоторых регионах перераспределение осадков и изменение перепадов температур окажут сильное влияние на сельское хозяйство.

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