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«К этому возрасту у женщины уже есть какой-то семейный опыт, есть дети»: Алексей Серов объяснил, почему мужчины выбирают молодых

Солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов столкнулся с волной критики в социальных сетях после слов о женщинах в шоу «Поколения».

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