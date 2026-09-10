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Газета.ру

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Певцу Билли Джоэл сделали операцию по шунтированию мозга

Певцу Билли Джоэл сделали операцию по шунтированию мозга

Американский певец Билли Джоэл рассказал, что перенес операцию по шунтированию головного мозга. Его слова передает Independent.

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