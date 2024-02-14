Можно ли сажать рассаду по лунному календарю сегодня, 15 февраля 2022 года: благоприятное или нет время для посева Ольга БезродняяЛунный календарь становится неотъемлемым помощником садоводов и огородников, предоставляя ценную информацию о наилучших днях для посадки растений.