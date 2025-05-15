Сторонники блогера Гасанова угрожают "взорвать" офис Екатерины Мизулиной

Накануне между бизнес-коучем и главой Лиги безопасного интернета разгорелся конфликт Сторонники блогера Гусейна Гасанова, которого подозревают в неуплате налогов на сумму 170 млн рублей, угрожают главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.
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