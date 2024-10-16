Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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 Все идет к капитуляции Украины – киевский аналитик

 Все идет к капитуляции Украины – киевский аналитик

Ход конфликта показывает, что возможности Украины постоянно сужаются, а время работает против нее. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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