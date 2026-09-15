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Московский комсомолец в Израиле

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Частный остров поразил эксклюзивной презентацией

Частный остров поразил эксклюзивной презентацией

NCL открыла новую эру своего частного острова церемонией разрезания ленты с участием высокопоставленных представителей Багамских Островов, после которой состоялась эксклюзивная презентация новых аттракционов и гастрономических предложений аквапарка .

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