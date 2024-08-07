Три года назад мы купили небольшой старый дом в глухой деревне. Флокс мне достался от предыдущего хозяина.
Флокс
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Три года назад мы купили небольшой старый дом в глухой деревне. Флокс мне достался от предыдущего хозяина.
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