«Дочка» Центробанка закрыла предприятие по бронированию машин

РБК: «Росинкас» закрыл предприятие по бронированию автомобилей «Росинкас», дочернее предприятие Центробанка, являющееся одним из крупнейших перевозчиков наличных денег в стране, свернуло бизнес по бронированию машин, пишет РБК, отмечая, что ранее работа завода в Татарстане была приостановлена из-за отсутствия нужных деталей на фоне санкций.