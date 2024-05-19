В Казани форум «Литературный флагман» начнут с дискуссии о цифровизации книжной отрасли

Первый фестиваль-форум «Литературный флагман России» пройдет в Казани с 23 по 25 мая. Мероприятие начнется панельной дискуссией, посвященной 10-летию конкурса «Самый читающий регион», сообщает «Республика Татарстан».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии