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Ивановские новости

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В Ивановской области задержали закладчика с 101 свертком метадона

В Ивановской области задержали закладчика с 101 свертком метадона

Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы за попытку сбыта 45 граммов метадона.Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области задержали гражданина Средней Азии, который сбывал наркотики через тайники-закладки в Иванове.

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