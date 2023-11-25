Родившаяся в Киеве юмористка Клара Новикова впервые за долгое время дала концерт в Москве. Она выступила в столичном «Мюзик-холле».
Клара Новикова выступила в Москве на фоне флага Украины и перешла на мову
Комментарии
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Николай иванов
Ещё одна Ахиджакова
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14 час.
Анфиса Иванова
Ну, букет...речь на мове...укротряпка на зкране...- это все разыгранные сценки общего сценария ! Я все ждала, когда эта смехотиня рот откроет, - открыла... Но боится, боится, кошка есть чужое мясо...осторожненько так кусает...шоб потом не воспрошать " А меня за шо?!"!
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14 час.
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