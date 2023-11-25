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Клара Новикова выступила в Москве на фоне флага Украины и перешла на мову

Клара Новикова выступила в Москве на фоне флага Украины и перешла на мову

Родившаяся в Киеве юмористка Клара Новикова впервые за долгое время дала концерт в Москве. Она выступила в столичном «Мюзик-холле».

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Комментарии
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Николай иванов
Ещё одна Ахиджакова
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14 час.
Анфиса Иванова
Ну, букет...речь на мове...укротряпка на зкране...- это все разыгранные сценки общего сценария !  Я все ждала, когда эта смехотиня рот откроет, - открыла...  Но боится, боится, кошка есть чужое мясо...осторожненько так кусает...шоб потом не воспрошать &quot; А меня за шо?!&quot;!
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14 час.

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