LEON Вторая лига А. «Сибирь» принимает «Авангард», «Динамо-2» против «Калуги»

LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Серебро» 3-й тур 15 марта «Сибирь» – «Авангард» Курск – 11:00 «Динамо» Киров – «Муром» – 14:00 «Иртыш» Омск – «Текстильщик» – 14:00 «Форте» – «Динамо» Владивосток – 14:00 «Динамо-2» Москва – «Калуга» – 16:00 Группа «Золото» 3-й тур 16 марта «Велес» – «Родина-2» – 14:00 «Ленинградец» – «Торпедо» Миасс – 14:00 «Волга» Ульяновск – «Спартак» Кострома – 15:00 «Машук-КМВ» – «Волгарь» – 15:00 «Кубань» – «Челябинск» – 16:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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