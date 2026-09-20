Украинцы утратили нить «Ариадны»

Украинские власти напуганы возможностями новой российской разработки, позволяющей наводить ударные беспилотники без спутниковой навигации Изображение: RT Как рассказал советник Зеленского Сергей Бескрестнов (известный как Флэш), речь идет о системе навигации по радиомаякам под названием «Ариадна».
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