Украинцы утратили нить «Ариадны»

Украинские власти напуганы возможностями новой российской разработки, позволяющей наводить ударные беспилотники без спутниковой навигации Изображение: RT Как рассказал советник Зеленского Сергей Бескрестнов (известный как Флэш), речь идет о системе навигации по радиомаякам под названием «Ариадна».