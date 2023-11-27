Израиль и США выступили за продление перемирия с ХАМАС

Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с Джозефом Байденом, по результатам которых израильский премьер назвал «прекрасной» возможность продления режима прекращения огня для освобождения всех заложников.
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