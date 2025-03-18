Во Францию и Британию пора вводить миротворческие войска: Рогов ответил на планы Европы

Рогов заявил, что миротворцев надо вводить не из Европы на Украину, а в европейские страны.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов нашёл, что ответить Европе на планы по вводу войск на Украину.