Происшествия

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На Камчатке сотрудники полиции привлекли к ответственности гражданку за дискредитацию Вооруженных сил РФ

В Петропавловске-Камчатском привлечена к административной ответственности жительница города, совершившая публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации.

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