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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Юрзинов: «СКА отказался от легионеров и раскрыл для национального хоккея группу молодых талантов. Короткий похож на Яшина, Демидов – на Ковалева»

– Владимир Владимирович, как оцените регулярный чемпионат СКА? – Ребята, я – советский тренер, говорю только о молодых и о наших.

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