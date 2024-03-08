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АиФ: Возвращение Яны Трояновой* вызвало гнев россиян

АиФ: Возвращение Яны Трояновой* вызвало гнев россиян

Последнее интервью Яны Трояновой*, где она пообещала вернуться в Россию, вызвало гнев у россиян. Артистка в 2022-м году переехала на ПМЖ во Францию, поскольку была не согласна с политикой страны и началом СВО.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Попёрла шваль в Россию. Таких гнать поганой метлой!
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