АиФ: Возвращение Яны Трояновой* вызвало гнев россиян

Последнее интервью Яны Трояновой*, где она пообещала вернуться в Россию, вызвало гнев у россиян. Артистка в 2022-м году переехала на ПМЖ во Францию, поскольку была не согласна с политикой страны и началом СВО.
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