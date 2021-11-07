Бузова обвинила директора МХАТа Кехмана в беспринципности из-за фото Боякова

Певица Ольга Бузова прокомментировала ролик, на котором отменивший ее постановку директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман снимает со стены театра портрет худрука Эдуарда Боякова — в эфире популярного ток-шоу она назвала ролик отвратительным.