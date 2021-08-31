Американский дипломат назвал «Северный поток – 2» рычагом России для управления Европой

США вручили России тот рычаг, с помощью которого она укрепит позиции в Европе. Об этом в интервью телеканалу «Дом» рассказал бывший посол США на Украине Уильям Тэйлор.
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