Медвежий угол

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Зеленский обвинил СССР в слишком жестоком освобождении Киева от гитлеровцев

Зеленский обвинил СССР в слишком жестоком освобождении Киева от гитлеровцев

Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередные антироссийские и антисоветские заявления.

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Юдкевич Сергей
Это мразь тупая
Регина Толстоброва
КОШМАР, Ч ТО ОН НЕСЕТ, КАКУЮ АХИНЕЮ.
Александр Семенов
Pavel Luspekaev
Что за хрень на головах "свитлых воякИв" на фото?
Регина Толстоброва
У них все, не как у людей.
александр пилюгин
да они и есть нелюди.когда всевышний хочет наказать кого то,он отнимает разум у человека,и он перестаёт быть человеком.
Татьяна Чайка
Или умственно отсталый,или банально урод,и это уже не клоунада в Шапито.Это не человек,а просто безответственная мразь)))И зраиль,заберите этого @бола на перевоспитание)))

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