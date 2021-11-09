Зеленский обвинил СССР в слишком жестоком освобождении Киева от гитлеровцев

Медвежий уголПолитикаЗеленский обвинил СССР в слишком жестоком освобождении Киева от гитлеровцев Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередные антироссийские и антисоветские заявления.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮСЮдкевич СергейЭто мразь тупаяРегина ТолстоброваКОШМАР, Ч ТО ОН НЕСЕТ, КАКУЮ АХИНЕЮ.Александр СеменовPLPavel LuspekaevЧто за хрень на головах "свитлых воякИв" на фото?Регина ТолстоброваУ них все, не как у людей.александр пилюгинда они и есть нелюди.когда всевышний хочет наказать кого то,он отнимает разум у человека,и он перестаёт быть человеком.Татьяна ЧайкаИли умственно отсталый,или банально урод,и это уже не клоунада в Шапито.Это не человек,а просто безответственная мразь)))И зраиль,заберите этого @бола на перевоспитание)))Комментировать
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