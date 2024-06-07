Банк «Россия», правительство Нижегородской области и «РусСилика» заключили соглашение

Акционерный Банк «РОССИЯ», правительство Нижегородской области и компания «РусСилика» заключили соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии