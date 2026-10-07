Западное Дегунино
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Западное Дегунино

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Более пяти тысяч жителей Западного Дегунина переехали в новые квартиры по реновации

Район Западное Дегунино заметно меняет свой облик. Программа реновации здесь идет полным ходом: за последние пять с половиной лет ключи от современных квартир получили уже 5,1 тысячи горожан.

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