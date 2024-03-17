В ГИБДД рассказали, каких водителей будут чаще останавливать в 2024 году

В ГИБДД рассказали, каких водителей будут останавливать чаще в 2024 году. 31 января 2024 года первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Александр Головой провел совещание, на котором подведены итоги межведомственного взаимодействия в области повышения безопасности дорожного движения в 2023 году.